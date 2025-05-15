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Постекоглу подтвердил, что капитан Тоттенхэма примет участие в матче против Астон Виллы

Англия

Вопрос лишь в том, выйдет ли Сон Хын Мин на поле со стартовых минут

Постекоглу подтвердил, что капитан Тоттенхэма примет участие в матче против Астон Виллы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что лидер команды Сон Хын Мин примет участие в матче команды против "Астон Виллы". Вопрос лишь в том, выйдет ли вингер на поле со стартовых минут.

"Он точно сыграет завтра, посмотрим, начнем ли мы с ним или нет. Но он, безусловно, хорошо отреагировал на игру вчера.

У него не было проблем с ногой, и он хорошо тренировался. Для него есть смысл получать больше игровых минут. Возможно, он выйдет в старте, но если нет, то завтра он точно сыграет по крайней мере пол игры".

Напомним, что матч "Астон Вилла" - "Тоттенхэм" состоится 16 мая. Начало - в 21:30 по Киеву.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Сон Хын Мин Астон Вилла
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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