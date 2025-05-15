Постекоглу подтвердил, что капитан Тоттенхэма примет участие в матче против Астон Виллы

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что лидер команды Сон Хын Мин примет участие в матче команды против "Астон Виллы". Вопрос лишь в том, выйдет ли вингер на поле со стартовых минут.

"Он точно сыграет завтра, посмотрим, начнем ли мы с ним или нет. Но он, безусловно, хорошо отреагировал на игру вчера.

У него не было проблем с ногой, и он хорошо тренировался. Для него есть смысл получать больше игровых минут. Возможно, он выйдет в старте, но если нет, то завтра он точно сыграет по крайней мере пол игры".