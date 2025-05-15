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Постекоглу подтвердил, что капитан Тоттенхэма примет участие в матче против Астон Виллы
Вопрос лишь в том, выйдет ли Сон Хын Мин на поле со стартовых минут
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что лидер команды Сон Хын Мин примет участие в матче команды против "Астон Виллы". Вопрос лишь в том, выйдет ли вингер на поле со стартовых минут.
"Он точно сыграет завтра, посмотрим, начнем ли мы с ним или нет. Но он, безусловно, хорошо отреагировал на игру вчера.
У него не было проблем с ногой, и он хорошо тренировался. Для него есть смысл получать больше игровых минут. Возможно, он выйдет в старте, но если нет, то завтра он точно сыграет по крайней мере пол игры".
Напомним, что матч "Астон Вилла" - "Тоттенхэм" состоится 16 мая. Начало - в 21:30 по Киеву.
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