"Этого бы не случилось, если бы арбитр поднял флажок". Одноклубник Авонийи рассказал о ситуации с нападающим

Одноклубник Авонийи рассказал о ситуации с нападающим.

Эланга сказал, что нападающий пребывал в положении "вне игры", однако боковой судья поздно поднял флажок.

"Энтони был в офсайде. Весь мир это видел, и я тоже, с того места, где я стоял Вы сразу же подумали о "вне игры". Неужели вы не могли просто поднять флажок?

Ничего бы этого не случилось с Тайво, если бы флаг просто подняли, не так ли?", - заметил Эланга.