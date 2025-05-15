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"Этого бы не случилось, если бы арбитр поднял флажок". Одноклубник Авонийи рассказал о ситуации с нападающим

Англия

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"Этого бы не случилось, если бы арбитр поднял флажок". Одноклубник Авонийи рассказал о ситуации с нападающим

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Одноклубник Авонийи рассказал о ситуации с нападающим.

Эланга сказал, что нападающий пребывал в положении "вне игры", однако боковой судья поздно поднял флажок.

"Энтони был в офсайде. Весь мир это видел, и я тоже, с того места, где я стоял Вы сразу же подумали о "вне игры". Неужели вы не могли просто поднять флажок?

Ничего бы этого не случилось с Тайво, если бы флаг просто подняли, не так ли?", - заметил Эланга.

Напомним, что у Тайво Авонийи после матча с "Лестером" обнаружили разрыв кишечника. Ему сделали операцию, но футболист после впал в искусственную кому.

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Медикам удалось вернуть футболиста в сознание.

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Ноттингем Форест Тайво Авоньи Антони Эланга
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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