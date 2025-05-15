Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Лестера рассказал, против какой команды он проведёт свой последний матч в клубе
Осталось два варианта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Лестера" рассказал, против какой команды он проведёт свой последний матч в клубе.
Джейми Варди решил попрощаться с "Лестером" в домашнем матче против "Ипсвича". Капитан проведёт свой 500-й матч за клуб и не поедет с командой на поединок против "Борнмута".
Варди отреагировал на ближайший матч.
"Я бесстрастен. Возможно, в конце игры я что-то почувствую, но до тех пор я просто сосредоточен на игре. Сначала нужно сыграть матч", - заявил Варди.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
У нападающего в данный момент забито 199 голов за клуб. "Лестер" сыграет с "Ипсвичем" 18 мая. Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Леоненко - о голе Ярмоленко: Там бы даже мой друг Биба в 87 лет забил
- "Там что, пятиклассники играют?". Леоненко раскритиковал финал Кубка Украины
- Источник: Гранд АПЛ летом подпишет Лунина
- Реал нашел в Англии вратаря, который заменит и Лунина, и Куртуа
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО