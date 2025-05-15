Капитан "Лестера" рассказал, против какой команды он проведёт свой последний матч в клубе.

Джейми Варди решил попрощаться с "Лестером" в домашнем матче против "Ипсвича". Капитан проведёт свой 500-й матч за клуб и не поедет с командой на поединок против "Борнмута".

Варди отреагировал на ближайший матч.

"Я бесстрастен. Возможно, в конце игры я что-то почувствую, но до тех пор я просто сосредоточен на игре. Сначала нужно сыграть матч", - заявил Варди.

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У нападающего в данный момент забито 199 голов за клуб. "Лестер" сыграет с "Ипсвичем" 18 мая. Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.