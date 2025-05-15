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Тренер Астон Виллы: То, как Тоттенхэм выступает в Лиге Европы, просто фантастично
Эмери высказался о предстоящем матче с Тоттенхэмом
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери поделился своими мыслями относительно предстоящего матча английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма":
"Они пытались сочетать игру в Премьер-лиге и Лиге Европы. То, как они выступают в Лиге Европы, просто фантастично. Они будут готовиться к финалу как можно лучше, но их первая цель - завтрашний день.
Я думаю, что они будут стараться соревноваться и выкладываться на полную, чтобы быть готовыми к финалу, еще и потому, что каждый матч в Премьер-лиге всегда важен для болельщиков.
Возможно, некоторые игроки возвращаются после травм, поэтому я знаю, что завтра мы должны выложиться на полную и сосредоточиться на 100%".
Напомним, что матч "Астон Вилла" - "Тоттенхэм" состоится 16 мая. Начало - в 21:30 по Киеву.
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