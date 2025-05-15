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Тренер Астон Виллы: То, как Тоттенхэм выступает в Лиге Европы, просто фантастично

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Эмери высказался о предстоящем матче с Тоттенхэмом

Тренер Астон Виллы: То, как Тоттенхэм выступает в Лиге Европы, просто фантастично

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери поделился своими мыслями относительно предстоящего матча английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма":

"Они пытались сочетать игру в Премьер-лиге и Лиге Европы. То, как они выступают в Лиге Европы, просто фантастично. Они будут готовиться к финалу как можно лучше, но их первая цель - завтрашний день.

Я думаю, что они будут стараться соревноваться и выкладываться на полную, чтобы быть готовыми к финалу, еще и потому, что каждый матч в Премьер-лиге всегда важен для болельщиков.

Возможно, некоторые игроки возвращаются после травм, поэтому я знаю, что завтра мы должны выложиться на полную и сосредоточиться на 100%".

Напомним, что матч "Астон Вилла" - "Тоттенхэм" состоится 16 мая. Начало - в 21:30 по Киеву.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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