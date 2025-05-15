Снова итальянец. Тоттенхэм определился с идеальным кандидатом на замену Анге Постекоглу

Лондонский "Тоттенхэм" определился с идеальным кандидатом на роль главного тренера команды.

По информации от источников издания TEAMtalk, руководство "шпор" рассматривает возможность увольнения Анге Постекоглу, поэтому в клубе ищут нового менеджера. Одним из вариантов, которые рассматривает "Тоттенхэм", является Франческо Фариоли из "Аякса".

Известно, что клуб примет окончательное решение относительно будущего Анге Постекоглу только после финала Лиги Европы, впрочем 36-летний Фариоли считается надежным вариантом. В его контракте с "Аяксом" есть клаусула в размере 5 миллионов евро.

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Напомним, что сейчас "Тоттенхэм" занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками после 36-го тура.