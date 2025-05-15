Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снова итальянец. Тоттенхэм определился с идеальным кандидатом на замену Анге Постекоглу
Интересный выбор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Тоттенхэм" определился с идеальным кандидатом на роль главного тренера команды.
По информации от источников издания TEAMtalk, руководство "шпор" рассматривает возможность увольнения Анге Постекоглу, поэтому в клубе ищут нового менеджера. Одним из вариантов, которые рассматривает "Тоттенхэм", является Франческо Фариоли из "Аякса".
Известно, что клуб примет окончательное решение относительно будущего Анге Постекоглу только после финала Лиги Европы, впрочем 36-летний Фариоли считается надежным вариантом. В его контракте с "Аяксом" есть клаусула в размере 5 миллионов евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что сейчас "Тоттенхэм" занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками после 36-го тура.
Популярное сейчас
- Леоненко – о судействе в матче Шахтера с Динамо: Скандал будет 100%
- "Там что, пятиклассники играют?". Леоненко раскритиковал финал Кубка Украины
- Источник: Гранд АПЛ летом подпишет Лунина
- "Если это произойдет, мы точно не выиграем следующий сезон": Артета – о новой чемпионской гонке
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО