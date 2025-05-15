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Тренер МЮ: Лучший способ подготовиться к финалу Лиги Европы - это победа в матче Премьер-лиги

Англия

Аморим ответил на вопросы журналистов

Тренер МЮ: Лучший способ подготовиться к финалу Лиги Европы - это победа в матче Премьер-лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился своими мыслями относительно того, как предстоящий матч Премьер-лиги против "Челси" поможет команде подготовиться к финалу Лиги Европы.

"Лучший способ - это настроиться на игру так, как мы должны настроиться на матч, а именно - выиграть его. Нам нужно выступать, добывать очки в Премьер-лиге.

Нам нужно совершенствоваться в том, как мы противостоим конкурентам, и оставаться сфокусированными в каждом моменте игры.

Единственный способ, который я знаю, как подготовиться к финалу - это обычная игра для нашей лиги, мы должны играть так же, как в финале", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Челси" - "МЮ" стартует 16 мая в 22:15 по Киеву.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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