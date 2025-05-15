Тренер МЮ: Лучший способ подготовиться к финалу Лиги Европы - это победа в матче Премьер-лиги

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился своими мыслями относительно того, как предстоящий матч Премьер-лиги против "Челси" поможет команде подготовиться к финалу Лиги Европы.

"Лучший способ - это настроиться на игру так, как мы должны настроиться на матч, а именно - выиграть его. Нам нужно выступать, добывать очки в Премьер-лиге.

Нам нужно совершенствоваться в том, как мы противостоим конкурентам, и оставаться сфокусированными в каждом моменте игры.

Единственный способ, который я знаю, как подготовиться к финалу - это обычная игра для нашей лиги, мы должны играть так же, как в финале", - сказал специалист.