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Экс-тренер Эвертона: Я бы выиграл больше матчей чем Аморим, будучи тренером Манчестер Юнайтед
Сложно сказать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер "Эвертона" утверждает, что в "Манчестер Юнайтед" он выиграл бы больше матчей, чем нынешний тренер Рубен Аморим.
Шон Дайч обвинил португальского наставника, в его приверженности к стилю игры.
"Он не собирается менять свой стиль игры. Рубену Амориму лучше выиграть несколько матчей — и довольно быстро.
Я считаю, что, если бы я пошёл туда и играл по-своему, мы бы выиграли больше матчей. Просто 4-4-2 — дайте им базовые правила и принципы.
Мы все за честную игру, но он уже давно там, так что лучше поскорее начать приносить победы", — сказал Дайч в подкасте Stick to Football.
Рубен Аморим с английским клубом выиграл 16 матчей во всех турнирах, восемь закончились вничью и ещё 15 матчей закончились поражениями.
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Напомним, что сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
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