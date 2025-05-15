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Экс-тренер Эвертона: Я бы выиграл больше матчей чем Аморим, будучи тренером Манчестер Юнайтед

Англия

Сложно сказать

Экс-тренер Эвертона: Я бы выиграл больше матчей чем Аморим, будучи тренером Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-тренер "Эвертона" утверждает, что в "Манчестер Юнайтед" он выиграл бы больше матчей, чем нынешний тренер Рубен Аморим.

Шон Дайч обвинил португальского наставника, в его приверженности к стилю игры.

"Он не собирается менять свой стиль игры. Рубену Амориму лучше выиграть несколько матчей — и довольно быстро.

Я считаю, что, если бы я пошёл туда и играл по-своему, мы бы выиграли больше матчей. Просто 4-4-2 — дайте им базовые правила и принципы.

Мы все за честную игру, но он уже давно там, так что лучше поскорее начать приносить победы", — сказал Дайч в подкасте Stick to Football.

Рубен Аморим с английским клубом выиграл 16 матчей во всех турнирах, восемь закончились вничью и ещё 15 матчей закончились поражениями.

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Напомним, что сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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