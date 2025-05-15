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Известно, на какую сумму сможет рассчитывать Арсенал от продажи левого защитника

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Неплохие средства

Известно, на какую сумму сможет рассчитывать Арсенал от продажи левого защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, на какую сумму сможет рассчитывать лондонский "Арсенал" от продажи своего левого защитника Нуну Тавареша, который провел этот сезон в аренде за "Лацио".

Отмечается, что в рамках этого соглашения римляне имеют обязательную опцию выкупа 25-летнего португальца, поэтому "канониры" получат от "Лацио" около 9 миллионов евро, а также процент от следующей продажи футболиста.

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В этом сезоне Нуну Тавареш провел 28 матчей за "Лацио" во всех турнирах, отметившись 9 ассистами. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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