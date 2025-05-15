Известно, на какую сумму сможет рассчитывать Арсенал от продажи левого защитника

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, на какую сумму сможет рассчитывать лондонский "Арсенал" от продажи своего левого защитника Нуну Тавареша, который провел этот сезон в аренде за "Лацио".

Отмечается, что в рамках этого соглашения римляне имеют обязательную опцию выкупа 25-летнего португальца, поэтому "канониры" получат от "Лацио" около 9 миллионов евро, а также процент от следующей продажи футболиста.

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В этом сезоне Нуну Тавареш провел 28 матчей за "Лацио" во всех турнирах, отметившись 9 ассистами. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.