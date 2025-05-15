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Астон Вилла готова оформить полноценный трансфер арендованной звезды

Англия

В Бирмингеме будут рады

Астон Вилла готова оформить полноценный трансфер арендованной звезды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" готова оформить полноценный трансфер звездного игрока, который до конца сезона играет за клуб в аренде.

Как сообщил журналист Экрем Конур, бирмингемские "львы" собираются подписать Марко Асенсио из "Пари Сен-Жермен" после того, как 29-летний испанский полузащитник провел выдающуюся вторую часть сезона в Англии.

Отмечается, что "Астон Вилла" заплатит около 13 миллионов фунтов стерлингов за переход Асенсио.

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С момента своего присоединения к "Астон Вилле" Марко Асенсио забил 8 голов и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за клуб во всех турнирах. Его стоимость, по данным сайта Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Марко Асенсио Пари Сен-Жермен
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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