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Астон Вилла готова оформить полноценный трансфер арендованной звезды
В Бирмингеме будут рады
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" готова оформить полноценный трансфер звездного игрока, который до конца сезона играет за клуб в аренде.
Как сообщил журналист Экрем Конур, бирмингемские "львы" собираются подписать Марко Асенсио из "Пари Сен-Жермен" после того, как 29-летний испанский полузащитник провел выдающуюся вторую часть сезона в Англии.
Отмечается, что "Астон Вилла" заплатит около 13 миллионов фунтов стерлингов за переход Асенсио.
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С момента своего присоединения к "Астон Вилле" Марко Асенсио забил 8 голов и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за клуб во всех турнирах. Его стоимость, по данным сайта Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.
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