Нападающий Манчестер Сити о финале Кубка Англии: Нам нужно хорошо закончить сезон и получить трофей

Нападающий "Манчестер Сити" поделился ожиданиями от финала Кубка Англии.

По словам Эрлинга Холанда, несмотря на плохой сезон, нужно хорошо его закончить и выиграть трофей.

"Этот сезон был тяжёлым. Неприятно проигрывать так много матчей. Это скучно и неинтересно. Вот почему нам нужно хорошо закончить сезон и получить трофей.

В этом сезоне мы недостаточно бегали. Нужно больше бегать, нужно лучше играть, нужно быть более стабильной командой. Нужно найти в себе силы не пропустить гол, забить последний гол, в чём "Сити" был лучшим, наверное, за последние десять лет, с тех пор как пришёл Пеп.

В следующем сезоне нам снова придётся искать что-то внутри себя, чтобы противостоять этому сезону", - сказал норвежский футболист.