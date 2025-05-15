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Нападающий Манчестер Сити о финале Кубка Англии: Нам нужно хорошо закончить сезон и получить трофей

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Они фавориты в этом матче

Нападающий Манчестер Сити о финале Кубка Англии: Нам нужно хорошо закончить сезон и получить трофей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" поделился ожиданиями от финала Кубка Англии.

По словам Эрлинга Холанда, несмотря на плохой сезон, нужно хорошо его закончить и выиграть трофей.

"Этот сезон был тяжёлым. Неприятно проигрывать так много матчей. Это скучно и неинтересно. Вот почему нам нужно хорошо закончить сезон и получить трофей.

В этом сезоне мы недостаточно бегали. Нужно больше бегать, нужно лучше играть, нужно быть более стабильной командой. Нужно найти в себе силы не пропустить гол, забить последний гол, в чём "Сити" был лучшим, наверное, за последние десять лет, с тех пор как пришёл Пеп.

В следующем сезоне нам снова придётся искать что-то внутри себя, чтобы противостоять этому сезону", - сказал норвежский футболист.

В этом сезоне Холанд сыграл в 41-м матче за "Манчестер Сити", в которых забил 30 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Напомним, что "горожане" сыграют с "Кристал Пэлас" на "Уэмбли" в финале Кубка Англии. Матч состоится 17 мая в 18:30 по киевскому времени.

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Кубок Англии Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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