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Палмер рассказал, кого считает лучшим футболистом в мире
Я обожаю смотреть его игру (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Коул Палмер назвал юного вингера "Барселоны" Ламина Ямаля лучшим футболистом в мире.
"Он - лучший игрок в мире. У него есть уверенность, у него нет страха... Я обожаю смотреть его игру", - сказал Коул.
Добавим, что Ямаль в текущем сезоне сыграл 52 матча, в которых забил 16 голов и отдал 24 ассиста.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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