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Палмер рассказал, кого считает лучшим футболистом в мире

Англия

Я обожаю смотреть его игру (с)

Палмер рассказал, кого считает лучшим футболистом в мире

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Челси" Коул Палмер назвал юного вингера "Барселоны" Ламина Ямаля лучшим футболистом в мире.

"Он - лучший игрок в мире. У него есть уверенность, у него нет страха... Я обожаю смотреть его игру", - сказал Коул.

Добавим, что Ямаль в текущем сезоне сыграл 52 матча, в которых забил 16 голов и отдал 24 ассиста.

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Барселона Челси (Лондон) Ламин Ямаль Коул Палмер
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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