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АПЛ объявила номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона

Англия

Продолжается голосование

АПЛ объявила номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига опубликовала список из восьми футболистов, которые претендуют на звание лучшего молодого игрока сезона 2024/25.

Номинанты на награду:

  1. Лиам Делап
  2. Энтони Эланга
  3. Райан Гравенберх
  4. Дин Хейсен
  5. Коул Палмер
  6. Жоао Педро
  7. Морган Роджерс
  8. Уильям Салиба

Определять победителя будет голосование болельщиков, которое уже началось.

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