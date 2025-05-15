Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ объявила номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона
Продолжается голосование
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига опубликовала список из восьми футболистов, которые претендуют на звание лучшего молодого игрока сезона 2024/25.
Номинанты на награду:
- Лиам Делап
- Энтони Эланга
- Райан Гравенберх
- Дин Хейсен
- Коул Палмер
- Жоао Педро
- Морган Роджерс
- Уильям Салиба
Who gets your vote for @hublot Young Player of the Season? ????— Premier League (@premierleague) May 15, 2025
Определять победителя будет голосование болельщиков, которое уже началось.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Не зря ему высказали претензии". Бывший вратарь раскритиковал действия Нещерета при пропущенном мяче
- Милевский оценил шансы Ярмоленко побить рекорд Шацких
- Леоненко - о голе Ярмоленко: Там бы даже мой друг Биба в 87 лет забил
- Зинченко принял участие в матче Ливерпуль - Арсенал. Как он для него прошел?
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000