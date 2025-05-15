Манчестер Юнайтед готов продать своего хавбека ради усиления состава

"Манчестер Юнайтед" готовится к очередному лету изменений в составе, клуб готов расстаться с рядом игроков, в том числе и Алехандро Гарначо.

Клуб хочет продать своего футболиста для того, чтобы полученные средства использовать для усиления других позиций.

По информации Football-Еѕраna, аргентинским полузащитником активно интересуется "Наполи", которые уже присматривались к игроку в январе, после того, как команду покинул Хвича Кварацхелия.

Гарначо в текущем сезоне забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 56 матчах.