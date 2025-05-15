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Манчестер Юнайтед готов продать своего хавбека ради усиления состава
Алехандро Гарначо летом может покинуть МЮ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" готовится к очередному лету изменений в составе, клуб готов расстаться с рядом игроков, в том числе и Алехандро Гарначо.
Клуб хочет продать своего футболиста для того, чтобы полученные средства использовать для усиления других позиций.
По информации Football-Еѕраna, аргентинским полузащитником активно интересуется "Наполи", которые уже присматривались к игроку в январе, после того, как команду покинул Хвича Кварацхелия.
Гарначо в текущем сезоне забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 56 матчах.
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