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Манчестер Юнайтед готов продать своего хавбека ради усиления состава

Англия

Алехандро Гарначо летом может покинуть МЮ

Манчестер Юнайтед готов продать своего хавбека ради усиления состава

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" готовится к очередному лету изменений в составе, клуб готов расстаться с рядом игроков, в том числе и Алехандро Гарначо.

Клуб хочет продать своего футболиста для того, чтобы полученные средства использовать для усиления других позиций.

По информации Football-Еѕраna, аргентинским полузащитником активно интересуется "Наполи", которые уже присматривались к игроку в январе, после того, как команду покинул Хвича Кварацхелия.

Гарначо в текущем сезоне забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 56 матчах.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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