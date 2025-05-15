Фулхэм продлил сотрудничество с тремя опытными игроками

"Фулхэм" объявил об активации опций продления контрактов с тремя игроками: Гарри Уилсоном, Адама Траоре и Раулем Хименесом.

Новые соглашения со всеми футболистами рассчитаны до июня 2026 года.

"Я рад, что они будут в "Фулхэме" в сезоне 2025/26, поскольку мы надеемся насладиться еще одной успешной кампанией в Премьер-лиге", - сказал директор команды Тони Хан.