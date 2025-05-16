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Астон Вилла - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Унаи Эмери продолжает борьбу

Астон Вилла - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 16 мая 2025 года, на стадионе "Вилла Парк" состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги между "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом". Подопечные Унаи Эмери безусловно являются фаворитами этой встречи. "Тоттенхэм" же находится далеко не в лучшей форме, но все же попытается отобрать очки у хозяев.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports +.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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