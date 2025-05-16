Ливерпуль включился в борьбу за подписание звезды Челси

Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку намерен покинуть команду Энцо Марески. Как сообщает Foot Mercato, несмотря на действующий контракт с лондонцами до 2029 года, возвращение Нкунку в состав "синих" маловероятно. Бывшему игроку "Лейпцига" не удалось полностью адаптироваться в команде, и он ожидаемо покинет клуб этим летом.

К ситуации вокруг 27-летнего француза уже приковано внимание ряда европейских клубов, в частности из АПЛ. Нкунку входит в шорт-лист "Ливерпуля", который стремится омолодить команду и усилить ее универсальными футболистами. По информации источника, "мерсисайдцы" уже начали переговоры с представителями игрока.

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Среди заинтересованных клубов также есть "Ньюкасл", который готовится к возможным изменениям в атаке из-за ожидаемых кадровых потерь летом. Еще одним претендентом на француза остается мюнхенская "Бавария", которая внимательно следит за ситуацией, поскольку до сих пор не продлила контракт с Лероем Сане. Известно, что Нкунку предпочитает переход в команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 14 голов и 5 ассистов в 42-х матчах за "Челси" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.