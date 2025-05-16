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Звезда Тоттенхэма может продолжить карьеру в немецком гранде
Приоритет тренера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" выйдет на летний трансферный рынок с четкой целью: подписать Педро Порро. Испанский правый защитник "Тоттенхэма" является одним из приоритетов Венсана Компани, который считает его ключевым элементом для укрепления правого фланга обороны и возвращения Йозуа Киммиха к позиции центрального полузащитника.
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25-летний Порро зарекомендовал себя как один из лучших атакующих фулбеков АПЛ и стал важным игроком для "Тоттенхэма". Интерес к Порро не является случайным. После ухода Бенжамена Павара в 2023 году и трудностей с поиском надежной замены, Компани стремится видеть на правом фланге защитника, сочетающего выносливость, техническое мастерство и атакующий потенциал.
И хотя "Тоттенхэм" не собирается расставаться с игроком без серьезной компенсации и оценил его в сумму от 60 до 65 миллионов евро, в "Баварии" считают, что его трансфер может стать ключевым шагом в реализации нового проекта.
Добавим, что в этом сезоне на счету Порро 4 гола и 9 ассистов в 49 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах.
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