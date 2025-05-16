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Челси нацелился на трансфер таланта из Серии А 

Англия

После срыва другой сделки 

Челси нацелился на трансфер таланта из Серии А 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает TEAMtalk, "Челси" обратил внимание на защитника "Лацио" Марио Гилу после того как "Реал" решил ускорить переговоры по Дину Хейсену и закрыть сделку.

Потеря Хейсена заставила "Челси" переключиться на Гилу – еще одного испанского центрбека, который, по всем прогнозам, также сменит клуб этим летом. Он рассматривается как ключевой вариант для усиления защиты под руководством Энцо Марески.

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24-летний Гила, воспитывавшийся в академии "Реал" и перешедший в "Лацио" в 2022 году, стал настоящим открытием Серии A – он сочетает спокойствие с мячом и надежную игру в обороне. Его умение адаптироваться к различным формациям и начинать атаки из глубины идеально подходит под тактические требования Марески.

Однако трансфер испанца в "Челси" не будет легким. Источники сообщают, что "Реал" сохранил право на долю от дальнейшей продажи игрока, тогда как "Интер" также заинтересован в защитнике "Лацио". Сообщается, что Гила оценивается в 30 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету испанца 2 гола в 41 матче за "Лацио" во всех турнирах.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
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