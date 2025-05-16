Ньюкасл хочет подписать самого талантливого вратаря Испании

Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" достиг предварительного соглашения с Антонио Кордеро, который покинет "Малагу" по завершении сезона, чтобы переехать в Англию. Тогда "сороки" опередили "Барселону" и "Реал", подписав юного игрока, и теперь снова готовы бросить вызов двум грандам Ла Лиги.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "Ньюкасл" хочет подписать Хоана Гарсию. 24-летний вратарь стал настоящим открытием в Ла Лиге в этом сезоне, неоднократно в одиночку спасая очки для "Эспаньола".

"Барселона" уже определила Гарсию как приоритетную цель, хотя пока неясно, будут ли каталонцы пытаться осуществить трансфер. "Реал Мадрид" же рассматривает испанца как потенциальную замену Андрею Лунину. Заинтересованность проявили также "Арсенал" и "Байер".

Читайте также У Барселоны есть план относительно потенциального трансфера звезды Эспаньола

Несмотря на жесткую конкуренцию, у "Ньюкасла" есть весомый аргумент в борьбе за подписание испанца: в случае перехода на "Сент-Джеймс Парк" Гарсия станет основным вратарем, что не гарантировано ни в одном из других упомянутых клубов.

Добавим, что в этом сезоне Гарсия провел 36 матчей за "Эспаньол", пропустив 49 голов и 7 раз сохранив свои ворота "сухими".