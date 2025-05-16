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Ньюкасл хочет подписать самого талантливого вратаря Испании

Англия

Огромная конкуренция

Ньюкасл хочет подписать самого талантливого вратаря Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" достиг предварительного соглашения с Антонио Кордеро, который покинет "Малагу" по завершении сезона, чтобы переехать в Англию. Тогда "сороки" опередили "Барселону" и "Реал", подписав юного игрока, и теперь снова готовы бросить вызов двум грандам Ла Лиги.

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Как сообщает издание Mundo Deportivo, "Ньюкасл" хочет подписать Хоана Гарсию. 24-летний вратарь стал настоящим открытием в Ла Лиге в этом сезоне, неоднократно в одиночку спасая очки для "Эспаньола".

"Барселона" уже определила Гарсию как приоритетную цель, хотя пока неясно, будут ли каталонцы пытаться осуществить трансфер. "Реал Мадрид" же рассматривает испанца как потенциальную замену Андрею Лунину. Заинтересованность проявили также "Арсенал" и "Байер".

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Несмотря на жесткую конкуренцию, у "Ньюкасла" есть весомый аргумент в борьбе за подписание испанца: в случае перехода на "Сент-Джеймс Парк" Гарсия станет основным вратарем, что не гарантировано ни в одном из других упомянутых клубов.

Добавим, что в этом сезоне Гарсия провел 36 матчей за "Эспаньол", пропустив 49 голов и 7 раз сохранив свои ворота "сухими".

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Арсенал (Лондон) Барселона Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Ньюкасл Эспаньол (Барселона) Хоан Гарсия
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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