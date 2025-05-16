Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла хочет оставить в команде арендованную звезду
Но есть и другие заинтересованные клубы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Foot Mercato, "Астон Вилла" намерена сохранить в своем составе центрального защитника Акселя Дисаси, которого они зимой арендовали у "Челси".
Несмотря на проблемы с игровым временем в "Челси", Дисаси быстро закрепился в Бирмингеме. Его выступления во второй половине сезона были неровными – в частности, неудачная игра против "ПСЖ" в Лиге чемпионов, однако "Астон Вилла" имеет четкое желание выкупить бывшего игрока "Монако".
Унаи Эмери поражен менталитетом и преданностью игрока. Переговоры между лагерем футболиста и "Астон Виллой" уже начались. Обсуждения с "Челси" состоятся позже, однако Foot Mercato отмечает, что другие клубы английской Премьер-лиги также готовы побороться за игрока, контракт которого с лондонцами действует до 2029 года.
Добавим, что в этом сезоне Дисаси успел отыграть 10 матчей за "Астон Виллу" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Бущан рассказал, что пошло не так у Динамо под руководством Луческу
- Будковский – об отношении к Полесью: В Житомире говорил, что кто будет убирать ноги – будем разговаривать в раздевалке
- Ребров теряет защитника сборной Украины на турнир в Канаде
- "Если это произойдет, мы точно не выиграем следующий сезон": Артета – о новой чемпионской гонке
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане