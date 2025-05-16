Астон Вилла хочет оставить в команде арендованную звезду

Как сообщает издание Foot Mercato, "Астон Вилла" намерена сохранить в своем составе центрального защитника Акселя Дисаси, которого они зимой арендовали у "Челси".

Несмотря на проблемы с игровым временем в "Челси", Дисаси быстро закрепился в Бирмингеме. Его выступления во второй половине сезона были неровными – в частности, неудачная игра против "ПСЖ" в Лиге чемпионов, однако "Астон Вилла" имеет четкое желание выкупить бывшего игрока "Монако".

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Унаи Эмери поражен менталитетом и преданностью игрока. Переговоры между лагерем футболиста и "Астон Виллой" уже начались. Обсуждения с "Челси" состоятся позже, однако Foot Mercato отмечает, что другие клубы английской Премьер-лиги также готовы побороться за игрока, контракт которого с лондонцами действует до 2029 года.

Добавим, что в этом сезоне Дисаси успел отыграть 10 матчей за "Астон Виллу" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.