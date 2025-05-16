Звезда Арсенала в следующем сезоне получит футболку с игровыми номером Олега Лужного

Вчера "Арсенал" представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Параллельно они официально подтвердили, что двое игроков решили сменить свои игровые номера – Давид Рая и Итан Нванери.

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Рая, который на протяжении двух сезонов был основным вратарем "Арсенала", теперь наконец-то официально получит футболку с №1 – классический номер для вратарей, который оставался вакантным после перехода Аарона Рамсдейла в "Саутгемптон" прошлым летом.

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А вот 22-й номер, который ранее принадлежал Раи, теперь перейдет к юной звезде "канониров" Итану Нванери. Англичанин, который в этом сезоне играл под №53, выбрал себе новый номер, который в "Арсенале" ранее носили такие футболисты, как Олег Лужный, Гаэль Клиши и Пабло Мари, а впоследствии и Давид Рая после перехода из "Брентфорда" в августе 2023 года.

Добавим, что в этом сезоне Нванери забил 9 голов и отдал 2 ассиста в 36 матчах за первую команду "Арсенала" во всех турнирах.