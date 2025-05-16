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Без Мудрика. Челси презентовал домашнюю форму на следующий сезон
В рекламном видео не нашлось места украинцу
Фото - Chelsea FC
Лондонский "Челси" презентовал новую домашнюю форму на сезон 2025/26.
В сообщении на сайте "синих" говорится о том, что футболка классического синего цвета была вдохновлена знаковыми достопримечательностями западного Лондона. Новая форма посвящена 120-летней истории "Челси", она воплощает дух и наследие клуба.
Также в соцсетях был опубликован проморолик, в котором снялись футболисты и некоторые звезды, впрочем участия в съемке не принимал украинец Михаил Мудрик, который временно отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста.
London, it’s our house. ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 16, 2025
Introducing your @NikeFootball Chelsea 25/26 Home Kit. #LondonItsOurHouse pic.twitter.com/8ZobOBNmsV
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Добавим, что "Челси" продолжает борьбу в АПЛ за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. На данный момент команда Энцо Марески занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 63 очками после 36-го тура.
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