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Без Мудрика. Челси презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Англия

В рекламном видео не нашлось места украинцу

Без Мудрика. Челси презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Фото - Chelsea FC

Новина українською

Лондонский "Челси" презентовал новую домашнюю форму на сезон 2025/26.

В сообщении на сайте "синих" говорится о том, что футболка классического синего цвета была вдохновлена знаковыми достопримечательностями западного Лондона. Новая форма посвящена 120-летней истории "Челси", она воплощает дух и наследие клуба.

Также в соцсетях был опубликован проморолик, в котором снялись футболисты и некоторые звезды, впрочем участия в съемке не принимал украинец Михаил Мудрик, который временно отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста.

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Добавим, что "Челси" продолжает борьбу в АПЛ за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. На данный момент команда Энцо Марески занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 63 очками после 36-го тура.

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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