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Три английских гранда встретились с окружением звезды Реала

Англия

Новая летняя сага

Три английских гранда встретились с окружением звезды Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Челси", "Манчестер Сити" и "Арсенал" уже сделали ход и встретились с окружением Родриго Гоэса с намерением подписать его этим летом.

Бразильский нападающий может проживать свои последние месяцы как игрок "Реала" на фоне растущего давления со стороны Англии. Все три гранда Премьер-лиги вышли на прямую коммуникацию с его агентами, ускоряя борьбу за его подпись.

В "Челси" видят в нападающем ключевой элемент нового атакующего проекта, который будет возглавлять Коул Палмер. Тогда как "Арсенал" рассматривает Родриго как идеального левого вингера, который дополнит Кая Хаверца и Букайо Сака, стремясь повысить качество атаки.

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"Манчестер Сити" же уверен, что приход бразильца добавит качества атакующей тройке во главе с Эрлингом Холандом. Пеп Гвардиола, который уже несколько сезонов держит игрока в поле зрения, видит в нем решение проблемы отсутствия остроты в действиях некоторых из нынешних вингеров команды.

Добавим, что в этом сезоне 24-летний Родриго забил 13 голов и отдал 10 ассистов в 50 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Манчестер Сити Родриго Гоэс
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
16.05.2025 в 16:41
Игроки РМ всегда на силу и всегда востребованы!
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
16.05.2025 в 16:41
Игроки РМ всегда на силу и всегда востребованы!
Ответить
0
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