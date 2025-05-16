Три английских гранда встретились с окружением звезды Реала

Как сообщает издание Fichajes, "Челси", "Манчестер Сити" и "Арсенал" уже сделали ход и встретились с окружением Родриго Гоэса с намерением подписать его этим летом.

Бразильский нападающий может проживать свои последние месяцы как игрок "Реала" на фоне растущего давления со стороны Англии. Все три гранда Премьер-лиги вышли на прямую коммуникацию с его агентами, ускоряя борьбу за его подпись.

В "Челси" видят в нападающем ключевой элемент нового атакующего проекта, который будет возглавлять Коул Палмер. Тогда как "Арсенал" рассматривает Родриго как идеального левого вингера, который дополнит Кая Хаверца и Букайо Сака, стремясь повысить качество атаки.

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"Манчестер Сити" же уверен, что приход бразильца добавит качества атакующей тройке во главе с Эрлингом Холандом. Пеп Гвардиола, который уже несколько сезонов держит игрока в поле зрения, видит в нем решение проблемы отсутствия остроты в действиях некоторых из нынешних вингеров команды.

Добавим, что в этом сезоне 24-летний Родриго забил 13 голов и отдал 10 ассистов в 50 матчах за "Реал" во всех турнирах.