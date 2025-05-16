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Гласнер: Кристал Пэлас готовится к финалу Кубка Англии как к обычной игре
Специалист уверен в своей команде перед финалом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер рассказал о подготовке своей команды к этому важному поединку.
"Это ощущается как обычная игра", - заявил Гласнер. "В течение недели значительно больше внимания и интервью, но наша подготовка была более-менее такой же, как и к матчу Премьер-лиги, как и к полуфиналу и четвертьфиналу.
Мы сосредоточились на том, что мы хотим сделать завтра, мы анализировали "Манчестер Сити", но на 90% мы говорили о нас самих.
Мы уверены в себе и с нетерпением ждем финал".
Напомним, что матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" стартует 17 мая в 18:30 по Киеву.
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