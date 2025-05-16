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Гласнер: Кристал Пэлас готовится к финалу Кубка Англии как к обычной игре

Англия

Специалист уверен в своей команде перед финалом

Гласнер: Кристал Пэлас готовится к финалу Кубка Англии как к обычной игре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер рассказал о подготовке своей команды к этому важному поединку.

"Это ощущается как обычная игра", - заявил Гласнер. "В течение недели значительно больше внимания и интервью, но наша подготовка была более-менее такой же, как и к матчу Премьер-лиги, как и к полуфиналу и четвертьфиналу.

Мы сосредоточились на том, что мы хотим сделать завтра, мы анализировали "Манчестер Сити", но на 90% мы говорили о нас самих.

Мы уверены в себе и с нетерпением ждем финал".

Напомним, что матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" стартует 17 мая в 18:30 по Киеву.

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Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Оливер Гласнер
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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