Гласнер: Кристал Пэлас готовится к финалу Кубка Англии как к обычной игре

Накануне финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер рассказал о подготовке своей команды к этому важному поединку.

"Это ощущается как обычная игра", - заявил Гласнер. "В течение недели значительно больше внимания и интервью, но наша подготовка была более-менее такой же, как и к матчу Премьер-лиги, как и к полуфиналу и четвертьфиналу.

Мы сосредоточились на том, что мы хотим сделать завтра, мы анализировали "Манчестер Сити", но на 90% мы говорили о нас самих.

Мы уверены в себе и с нетерпением ждем финал".