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Арне Слот прокомментировал возможный трансфер Джереми Фримпонга

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Арне Слот прокомментировал возможный трансфер Джереми Фримпонга

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал возможный трансфер Джереми Фримпонга из "Байера".

"Я думаю, что это снова будет скучный ответ для вас. В течение сезона все обсуждали продление контрактов с тремя игроками, а теперь все хотят знать, кого мы подпишем летом. Я не буду говорить публично о тех игроках, которых мы хотим пригласить в команду, пока они не подпишут с нами контракт. Я неоднократно говорил о том, что я доволен теми игроками, которых мы имеем в команде».

Ранее появлялась информация о том, что "Ливерпуль" ведет активные переговоры с "Байером" о трансфере Джереми Фримпонга, а журналист Флориан Плеттенберг недавно рассказал детали об этом переходе.

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Напомним, что свой следующий матч в АПЛ "Ливерпуль" проведет 19-го мая на выезде против "Брайтона". Этот поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Байер (Леверкузен) Ливерпуль Арне Слот Джереми Фримпонг
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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