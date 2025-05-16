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Арне Слот прокомментировал возможный трансфер Джереми Фримпонга
Наставник мерсисайдцев высказался о новых подписаниях
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал возможный трансфер Джереми Фримпонга из "Байера".
"Я думаю, что это снова будет скучный ответ для вас. В течение сезона все обсуждали продление контрактов с тремя игроками, а теперь все хотят знать, кого мы подпишем летом. Я не буду говорить публично о тех игроках, которых мы хотим пригласить в команду, пока они не подпишут с нами контракт. Я неоднократно говорил о том, что я доволен теми игроками, которых мы имеем в команде».
Ранее появлялась информация о том, что "Ливерпуль" ведет активные переговоры с "Байером" о трансфере Джереми Фримпонга, а журналист Флориан Плеттенберг недавно рассказал детали об этом переходе.
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Напомним, что свой следующий матч в АПЛ "Ливерпуль" проведет 19-го мая на выезде против "Брайтона". Этот поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
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