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Травмированный форвард Арсенала может вернуться на поле уже в следующем матче
Об этом сообщил наставник "канониров"
Фото - Сайт Арсенала - www.arsenal.com
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о физическом состоянии Кая Хавертца после травмы.
"Кай находится в прекрасной форме сейчас. Мы решим завтра, сможет ли он принять участие в матче против "Ньюкасла". Он тренировался с командой в течение последних двух дней, но все зависит от того, что скажут специалисты".
Напомним, что 25-летний немец травмировал колено еще в начале февраля во время тренировочных сборов команды.
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В текущем сезоне Кай Хавертц принял участие в 34 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись 15 голами и 5 результативными передачами. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
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