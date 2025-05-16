Травмированный форвард Арсенала может вернуться на поле уже в следующем матче

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о физическом состоянии Кая Хавертца после травмы.

"Кай находится в прекрасной форме сейчас. Мы решим завтра, сможет ли он принять участие в матче против "Ньюкасла". Он тренировался с командой в течение последних двух дней, но все зависит от того, что скажут специалисты".

Напомним, что 25-летний немец травмировал колено еще в начале февраля во время тренировочных сборов команды.

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В текущем сезоне Кай Хавертц принял участие в 34 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись 15 голами и 5 результативными передачами. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.