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Пеп Гвардиола высказался о возможном трансфере звезды Байера
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал возможный трансфер звезды "Байера" Флориана Вирца.
"Я считаю, что сейчас не время говорить об этом. До конца этого сезона я не буду давать никаких комментариев о трансферных слухах. У меня в команде есть 24 невероятных игрока, я их ценю. Я не собираюсь говорить о будущем".
Ранее появлялась информация о том, что "Ливерпуль" готов бороться с "Баварией" и "Манчестер Сити" за подписание 22-летнего талантливого плеймейкера, который выступает также за национальную сборную Германии.
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Напомним, что в субботу, 17-го мая, "Манчестер Сити" встретится с "Кристал Пэлас" в финал Кубка Англии. Этот матч начнется в 18:30 по киевскому времени.
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