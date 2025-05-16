Пеп Гвардиола высказался о возможном трансфере звезды Байера

Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал возможный трансфер звезды "Байера" Флориана Вирца.

"Я считаю, что сейчас не время говорить об этом. До конца этого сезона я не буду давать никаких комментариев о трансферных слухах. У меня в команде есть 24 невероятных игрока, я их ценю. Я не собираюсь говорить о будущем".

Ранее появлялась информация о том, что "Ливерпуль" готов бороться с "Баварией" и "Манчестер Сити" за подписание 22-летнего талантливого плеймейкера, который выступает также за национальную сборную Германии.

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Напомним, что в субботу, 17-го мая, "Манчестер Сити" встретится с "Кристал Пэлас" в финал Кубка Англии. Этот матч начнется в 18:30 по киевскому времени.