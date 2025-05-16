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Тренер Манчестер Сити рассказал о восстановлении Родри после травмы

Англия

Ему намного, намного лучше (с)

Тренер Манчестер Сити рассказал о восстановлении Родри после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о восстановлении полузащитника Родри после травмы:

"Ему намного, намного лучше. Я жду врачей. Когда они скажут мне, что он готов, он начнет играть. Мы не хотим рисковать и делать шаг назад".

Напомним, что Родри получил повреждение в сентябре прошлого года. Футболист травмировал колено, повредив крестообразную связку.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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