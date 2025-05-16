Тренер Манчестер Сити рассказал о восстановлении Родри после травмы

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о восстановлении полузащитника Родри после травмы:

"Ему намного, намного лучше. Я жду врачей. Когда они скажут мне, что он готов, он начнет играть. Мы не хотим рисковать и делать шаг назад".