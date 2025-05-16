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Гвардиола - о финале Кубка Англии: Мы едем в Лондон, чтобы выиграть титул

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Гвардиола - о финале Кубка Англии: Мы едем в Лондон, чтобы выиграть титул

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне финального матча Кубка Англии против "Кристал Пэлас", главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.

"Это фантастическая команда. Они провели очень хорошую вторую часть сезона. Они уже больше года работают с Оливером Гласнером с одними и теми же игроками.

Это финал Кубка Англии, это честь и привилегия. Третий раз подряд быть там, и мы должны выступить хорошо. Мы едем в Лондон, чтобы выиграть титул", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" стартует 17 мая в 18:30 по Киеву.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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