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Гвардиола - о финале Кубка Англии: Мы едем в Лондон, чтобы выиграть титул
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне финального матча Кубка Англии против "Кристал Пэлас", главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.
"Это фантастическая команда. Они провели очень хорошую вторую часть сезона. Они уже больше года работают с Оливером Гласнером с одними и теми же игроками.
Это финал Кубка Англии, это честь и привилегия. Третий раз подряд быть там, и мы должны выступить хорошо. Мы едем в Лондон, чтобы выиграть титул", - сказал специалист.
Напомним, что матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" стартует 17 мая в 18:30 по Киеву.
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