Капитан Манчестер Юнайтед признан лучшим игроком команды в сезоне

Капитан «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2024/25.

На официальном сайте «красных дьяволов» говорится о том, что 30-летний Бруно Фернандеш получил призы лучшему футболисту команды в текущем сезоне по версии болельщиков и одноклубников.

Португальский полузащитник набрал в голосовании болельщиков абсолютное большинство голосов - 82%. Это его первая подобная награда в английском клубе. Также он получил поддержку от большинства партнеров по команде, обойдя Нуссаира Мазрауи и Амада Диалло в опросе среди футболистов.

A double for our skipper in 2024/25 ????



