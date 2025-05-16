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Капитан Манчестер Юнайтед признан лучшим игроком команды в сезоне

Англия

По версии болельщиков и одноклубников

Капитан Манчестер Юнайтед признан лучшим игроком команды в сезоне

Фото - Сайт Manchester United FC

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Капитан «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2024/25.

На официальном сайте «красных дьяволов» говорится о том, что 30-летний Бруно Фернандеш получил призы лучшему футболисту команды в текущем сезоне по версии болельщиков и одноклубников.

Португальский полузащитник набрал в голосовании болельщиков абсолютное большинство голосов - 82%. Это его первая подобная награда в английском клубе. Также он получил поддержку от большинства партнеров по команде, обойдя Нуссаира Мазрауи и Амада Диалло в опросе среди футболистов.

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Заметим, что в текущем сезоне Бруно Фернандеш забил 19 голов и отдал 19 ассистов в 54 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Он является лучшим бомбардиром и ассистентом команды в этом сезоне.

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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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