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Капитан Манчестер Юнайтед признан лучшим игроком команды в сезоне
По версии болельщиков и одноклубников
Фото - Сайт Manchester United FC
Капитан «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2024/25.
На официальном сайте «красных дьяволов» говорится о том, что 30-летний Бруно Фернандеш получил призы лучшему футболисту команды в текущем сезоне по версии болельщиков и одноклубников.
Португальский полузащитник набрал в голосовании болельщиков абсолютное большинство голосов - 82%. Это его первая подобная награда в английском клубе. Также он получил поддержку от большинства партнеров по команде, обойдя Нуссаира Мазрауи и Амада Диалло в опросе среди футболистов.
A double for our skipper in 2024/25 ????— Manchester United (@ManUtd) May 16, 2025
???????? @B_Fernandes8#MUFC
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Заметим, что в текущем сезоне Бруно Фернандеш забил 19 голов и отдал 19 ассистов в 54 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Он является лучшим бомбардиром и ассистентом команды в этом сезоне.
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