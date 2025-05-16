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Европейские гранды проявили интерес к звездному форварду из чемпионата Франции
Этим летом он станет свободным агентом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Европейские гранды проявили интерес к звездному форварду из чемпионата Франции.
По информации от журналиста Экрема Конура, представители "Барселоны", "Баварии", "Интера", "Ювентуса", "Наполи", "Челси" и "Марселя" внимательно следят за ситуацией вокруг нападающего „Лилля“ Джонатана Дэвида.
Напомним, что недавно 25-летний канадец объявил, что покинет "Лилль" в конце сезона, ведь его действующий контракт с клубом подходит к своему завершению. В июле Джонатан Дэвид получит статус свободного агента.
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В этом сезоне Джонатан Дэвид забил 25 голов и отдал 12 ассистов в 48 матчах за "Лилль" во всех турнирах. Он является одним из лучших бомбардиров кампании 2024/25 в Лиге 1 с 16 голами.
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