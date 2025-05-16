Хау прокомментировал планы Ньюкасла по изменению клубной эмблемы

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Гау на недавней пресс-конференции прокомментировал новости о планах клуба изменить свою эмблему.

"Это стало для меня неожиданностью, ведь я сам ничего об этом не знал. Мне будет интересно увидеть, как это будет выглядеть на самом деле

Я уже много раз говорил, что, когда речь заходит о "Сент-Джеймс Парк", или о чем-то другом, я глубоко верю в уважение к традициям и истории. Но при этом нужно стараться двигаться вперед. Если что-то нужно изменить для улучшения клуба, то я полностью за это.

Самое важное, что я понял из этого, это сотрудничество с болельщиками - оно должно быть обязательным. Это нельзя делать без их согласия", - сказал специалист.