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Хау прокомментировал планы Ньюкасла по изменению клубной эмблемы

Англия

Самое важное, что я понял из этого, это сотрудничество с болельщиками (с)

Хау прокомментировал планы Ньюкасла по изменению клубной эмблемы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Гау на недавней пресс-конференции прокомментировал новости о планах клуба изменить свою эмблему.

"Это стало для меня неожиданностью, ведь я сам ничего об этом не знал. Мне будет интересно увидеть, как это будет выглядеть на самом деле

Я уже много раз говорил, что, когда речь заходит о "Сент-Джеймс Парк", или о чем-то другом, я глубоко верю в уважение к традициям и истории. Но при этом нужно стараться двигаться вперед. Если что-то нужно изменить для улучшения клуба, то я полностью за это.

Самое важное, что я понял из этого, это сотрудничество с болельщиками - оно должно быть обязательным. Это нельзя делать без их согласия", - сказал специалист.

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Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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