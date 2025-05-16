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Манчестер Сити - Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Англии
Манчестер Сити - Кристал Пэлас: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.05.2025 ⋊ Кубок Англии на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В эту субботу, 17-го мая, на "Уэмбли" состоится финал 144-го розыгрыша Кубка Англии, где сыграют "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити". В этом поединке мы узнаем, удастся ли Пепу Гвардиоле спасти этот сезон для "горожан", или же эта кампания, возможно, станет сенсационной для Оливера Гласнера и его "орлов"?
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Матч начнется в 18:30 по киевскому времени в субботу, 17-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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