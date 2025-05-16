Манчестер Сити - Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Англии

В эту субботу, 17-го мая, на "Уэмбли" состоится финал 144-го розыгрыша Кубка Англии, где сыграют "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити". В этом поединке мы узнаем, удастся ли Пепу Гвардиоле спасти этот сезон для "горожан", или же эта кампания, возможно, станет сенсационной для Оливера Гласнера и его "орлов"?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 18:30 по киевскому времени в субботу, 17-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Кристал Пелас" - "Манчестер Сіті" Смотреть трансляцию

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