Тренер Ливерпуля - о Кьезе: Он заслуживает больше игрового времени

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался об игровом времени вингера команды Федерико Кьезы.

"С точки зрения качества, он заслуживает больше игрового времени в этом клубе или в любом другом клубе, за который он выступает.

Но, к сожалению для него, он вынужден конкурировать с Салахом за позицию на правом фланге. А еще, я считаю, он мог бы играть и слева, но там есть Коди Гакпо и Луис Диас. Не думаю, что ошибусь, если скажу, что эти трое провели действительно великолепный сезон", - сказал Слот.