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Тренер Ливерпуля - о Кьезе: Он заслуживает больше игрового времени
Специалист высказался о 27-летнем итальянце
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался об игровом времени вингера команды Федерико Кьезы.
"С точки зрения качества, он заслуживает больше игрового времени в этом клубе или в любом другом клубе, за который он выступает.
Но, к сожалению для него, он вынужден конкурировать с Салахом за позицию на правом фланге. А еще, я считаю, он мог бы играть и слева, но там есть Коди Гакпо и Луис Диас. Не думаю, что ошибусь, если скажу, что эти трое провели действительно великолепный сезон", - сказал Слот.
Кьеза в текущем сезоне сыграл 13 матчей (403 минуты), в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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