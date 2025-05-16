  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Ливерпуля - о Кьезе: Он заслуживает больше игрового времени

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ливерпуля - о Кьезе: Он заслуживает больше игрового времени

Англия

Специалист высказался о 27-летнем итальянце

Тренер Ливерпуля - о Кьезе: Он заслуживает больше игрового времени

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался об игровом времени вингера команды Федерико Кьезы.

"С точки зрения качества, он заслуживает больше игрового времени в этом клубе или в любом другом клубе, за который он выступает.

Но, к сожалению для него, он вынужден конкурировать с Салахом за позицию на правом фланге. А еще, я считаю, он мог бы играть и слева, но там есть Коди Гакпо и Луис Диас. Не думаю, что ошибусь, если скажу, что эти трое провели действительно великолепный сезон", - сказал Слот.

Кьеза в текущем сезоне сыграл 13 матчей (403 минуты), в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Читайте такжеАрне Слот прокомментировал возможный трансфер Джереми Фримпонга
По теме
yellow-arrow
Сане не планирует принимать последнее предложение Баварии о продолжении сотрудничества
yellow-arrow
Два клуба АПЛ проявляют интерес к Забарному
yellow-arrow
Игра имеет значение только для хозяев. Челси - Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча АПЛ
Ливерпуль Федерико Кьеза Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
liverpool fc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости