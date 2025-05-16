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Сане не планирует принимать последнее предложение Баварии о продолжении сотрудничества
Об этом пишет Флориан Плеттенберг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Баварии" Лерой Сане не планирует принимать последнее предложение мюнхенского клуба о продлении его контракта. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.
Ранее сообщалось, что "Бавария" предлагает 29-летнему футболисту годовую зарплату в размере 10 миллионов евро, а также бонусы, которые могут достигать до 5 миллионов евро в год.
Добавим, что действующее соглашение Сане с "Баварией" завершается 30 июня 2025 года, что делает его потенциально свободным агентом уже летом.
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