Сане не планирует принимать последнее предложение Баварии о продолжении сотрудничества

Правый вингер "Баварии" Лерой Сане не планирует принимать последнее предложение мюнхенского клуба о продлении его контракта. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что "Бавария" предлагает 29-летнему футболисту годовую зарплату в размере 10 миллионов евро, а также бонусы, которые могут достигать до 5 миллионов евро в год.

Добавим, что действующее соглашение Сане с "Баварией" завершается 30 июня 2025 года, что делает его потенциально свободным агентом уже летом.