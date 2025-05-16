АПЛ. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:0. Такие нужные очки для Эмери

С первых минут "Астон Вилла" взяла инициативу, демонстрируя искусную игру в пас. "Вилланы" начали растягивать защиту "Тоттенгема", ожидая пробелов для атак. Уже на 6-й минуте Олли Уоткинс пробил по центру ворот, но вратарь Антонин Кински легко справился. "Тоттенхэм" ответил сольным проходом Сон Хин Мина и ударом над воротами.

Хозяева продолжали давить, используя фланги и стандарты. В одном из моментов Морган Роджерс замкнул прострел, пробив в правый угол, но Кински спас свои ворота. Лучший же шанс был на 38-й минуте, когда Конса головой замкнул подачу со штрафного, но Кински продемонстрировал просто невероятную игру и совершил блестящий сейв. "Тоттенгэм" пытался действовать на контратаках, но брак в передачах тормозил их попытки подойти к воротам соперника.

Последние минуты тайма прошли при полном доминировании "Виллы". Сначала Асенсио пробил мимо ворот, а впоследствии Матсен создал момент, но передачу перехватили. Арбитр добавил минуту, но ее не хватило для того, чтобы выйти вперед одной из команд.

Первый тайм матча между "Астон Виллой" и "Тоттенхэм Готспур" на "Вилла Парк" завершился без голов, но не без интриги. Хозяева доминировали во владении мячом и создали больше голевых моментов, демонстрируя фирменную командную игру Унаи Эмери. "Шпоры" Анге Постекоглу действовали осторожно, но имели свои шансы благодаря скорости Сона.

Второй тайм "Астон Вилла" начала агрессивно, продолжая давление и почти сразу заработала угловой. Марко Асенсио исполнил его, но вратарь Антонин Кински перехватил мяч. Далее Мэтти Кэш создал момент прострелом, но Кински вновь спас. Переломный момент наступил на 59-й минуте: после углового Олли Уоткинс головой сбросил мяч на Эзри Консу, который четко пробил и вывел свою команду вперед - 1:0! "Тоттенхэм" ответил на 54-й минуте прострелом Сон Хын Мина, но Эмильяно Мартинес надежно сыграл. Вскоре Уоткинс мог удвоить преимущество, пробив в нижний угол, но Кински снова спас ворота.

Хозяева не останавливались, а "шпоры" теряли темп. Джон Макгинн дважды пытался создать опасность для соперника, но его удары проходили мимо ворот. На 73-й минуте "Астон Вилла" закрепила преимущество: Бубакар Камара мощно пробил с границы штрафной, отправив мяч в сетку - 2:0. Постекоглу попытался ответить и начал освежать игру, выпустив на поле Биссума, Соланке и Бентанкура, но это не изменило картины. "Вилла" мастерски контролировала игру, демонстрируя уверенность, что отображалось не только в моментах, но и во владении мячом.

Финальные минуты прошли под диктовку хозяев. Замены Эмери освежили игру, тогда как "Тоттенхэму" пришлось делать вынужденную замену. На 90+5-й минуте Асенсио и Морган Роджерс создали моменты, но Кински и защита "шпор" сумела отбиться. Шести минут компенсированного времени не хватило для изменений, и свисток Бэнкса зафиксировал победу "Виллы". Этот матч подтвердил их амбиции в борьбе за место в топ-4, тогда как подопечные Постекоглу финишируют на 17-м месте в АПЛ и теперь сосредоточатся на финале Лиги Европы.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Астон Вилла" – "Тоттенхэм" 2:0

Голы: Конса (59), Камара (73)

"Астон Вилла": Мартинес - Кэш, Конса, Торрес, Маатсен - Онана (Баркли, 88) Камара - Роджерс, Асенсио, Макгинн (Бейли, 90) - Уоткинс (Мален, 86)

"Тоттенхэм": Кински – Регилон (Бентанкур, 74), Данзо, Дэвис, Спенс – Грей, Сарр (Биссума, 53) – Мур (Джонсон, 87), Одобер (Ришарлисон, 87), Сон (Соланке, 74) — Тель

Предупреждения: Кэш (23) — Грей (34), Тель (62)