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Салах: Раньше я сходил с ума из-за Золотого мяча
Футболист признался, что раньше чрезмерно переживал из-за получения Золотого мяча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своем отношении к престижной награде "Золотой мяч".
"Честно говоря, раньше это доводило меня до безумия. Хотел выиграть "Золотой мяч". Но некоторые вещи не всегда в твоих руках, так что я это отпустил. Я просто начал работать еще усерднее
И я все еще хочу выиграть Золотой мяч. Мне кажется, в этом году я имею шанс его завоевать", - поделился Салах.
Мохамед в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 23 ассиста.
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