Салах: Раньше я сходил с ума из-за Золотого мяча

Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своем отношении к престижной награде "Золотой мяч".

"Честно говоря, раньше это доводило меня до безумия. Хотел выиграть "Золотой мяч". Но некоторые вещи не всегда в твоих руках, так что я это отпустил. Я просто начал работать еще усерднее

И я все еще хочу выиграть Золотой мяч. Мне кажется, в этом году я имею шанс его завоевать", - поделился Салах.