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Салах: Раньше я сходил с ума из-за Золотого мяча

Англия

Футболист признался, что раньше чрезмерно переживал из-за получения Золотого мяча

Салах: Раньше я сходил с ума из-за Золотого мяча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своем отношении к престижной награде "Золотой мяч".

"Честно говоря, раньше это доводило меня до безумия. Хотел выиграть "Золотой мяч". Но некоторые вещи не всегда в твоих руках, так что я это отпустил. Я просто начал работать еще усерднее

И я все еще хочу выиграть Золотой мяч. Мне кажется, в этом году я имею шанс его завоевать", - поделился Салах.

Мохамед в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 23 ассиста.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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