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АПЛ. Челси - Манчестер Юнайтед 1:0. Кукурелья и Джеймс оставляют надежды лондонцев на ЛЧ живыми
Очень нервный матч, в котором все решил гениальный ассист капитана "Челси"
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 37-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Челси" — "Манчестер Юнайтед" 1:0
Гол: Кукурелья (71)
*На 16-й минуте гол Харри Магуайра был отменен из-за офсайда
"Челси": Санчес — Джеймс, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету (Гюсто, 90+1), Палмер, Мадуэке — Джордж (Лавия, 81)
"Манчестер Юнайтед": Онана — Линделеф, Магуайр, Шоу (Хэвен, 82) — Мазрауи, Каземиро (Угарте, 70), Фернандеш (Мейну, 81), Доргу — Диалло, Маунт (Гарначо, 70) — Хойлунд
Предупреждения: Палмер (90+5) — Фернандеш (31), Каземиро (48), Мазрауи (65), Угарте (90), Хевен (90+3)
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