  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кристал Пэлас - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Англии

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристал Пэлас - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Англии

Англия

Кристал Пэлас - Манчестер Сити: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.05.25 ⋊ Кубок Англии на UA-Футбол

Кристал Пэлас - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В эту субботу, 17-го мая, на "Уэмбли" состоится финал 144-го розыгрыша Кубка Англии, где сыграют "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити". В этом поединке мы узнаем, удастся ли Пепу Гвардиоле спасти этот сезон для "горожан", или же эта кампания, возможно, станет сенсационной для Оливера Гласнера и его "орлов"?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 18:30 по киевскому времени в субботу, 17-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Favbet
4.30
3.80
1.83
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу "Кристал Пелас" - "Манчестер Сіті"
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Эми Мартинес попрощался с болельщиками Астон Виллы – ВИДЕО
yellow-arrow
АПЛ. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:0. Обзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 1:0. Обзор матча
Кубок Англии Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Пеп Гвардиола Оливер Гласнер смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости