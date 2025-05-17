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АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 1:0. Обзор матча

Англия
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Синие продолжают борьбу за место в ЛЧ

АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 1:0. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Гарри Магуайр уже на 16-й минуте мог открыть счет, но попал в офсайд. За весь поединок "красные дьяволы" лишь раз попали в створ. У хозяев тоже было немного острых моментов, но один из них во втором тайме удалось реализовать.

Подопечные Марески делят 3-ю строчку с "Ньюкаслом" и "Астон Виллой" (66 очков). 25 мая команда поедет к "Ноттингему". У коллектива Аморима 39 баллов (16-я позиция). Впереди домашняя игра против "львов" из Бирмингема.

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АПЛ. 37 тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Кукурелья, 71

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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