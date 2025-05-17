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АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 1:0. Обзор матча
Синие продолжают борьбу за место в ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Гарри Магуайр уже на 16-й минуте мог открыть счет, но попал в офсайд. За весь поединок "красные дьяволы" лишь раз попали в створ. У хозяев тоже было немного острых моментов, но один из них во втором тайме удалось реализовать.
Подопечные Марески делят 3-ю строчку с "Ньюкаслом" и "Астон Виллой" (66 очков). 25 мая команда поедет к "Ноттингему". У коллектива Аморима 39 баллов (16-я позиция). Впереди домашняя игра против "львов" из Бирмингема.
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АПЛ. 37 тур
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Гол: Кукурелья, 71
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