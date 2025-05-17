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АПЛ. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:0. Обзор матча

Англия

Львы до последнего претендуют на место в ЛЧ

АПЛ. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:0. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом тайме хозяева при определенном преимуществе не смогли открыть счет. После перерыва подопечные Эмери создали еще больше моментов и теперь уже смогли реализовать два шанса. У "шпор" единственный удар в створ и 260 передач.

Команда из Бирмингема делит 3-ю строчку с "Ньюкаслом" и "Челси“ (66 очков) и 25 мая поедет к "Манчестер Юнайтед". Лондонский клуб – 17-й (38 баллов) и в следующее воскресенье будет принимать "Брайтон".

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АПЛ. 37 тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

"Астон Вилла" "Тоттенхэм" 1:0

Голы: Конса, 59, Камара, 73

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Астон Вилла (Бирмингем) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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