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Эми Мартинес попрощался с болельщиками Астон Виллы – ВИДЕО

Англия

Момент грусти для "львов"

Эми Мартинес попрощался с болельщиками Астон Виллы – ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес после домашнего матча 37 тура АПЛ против "Тоттенхэма" попрощался с болельщиками "львов".

Ведущие Sky Sports Рой Кин и Джейми Реднапп эмоционально отреагировали на этот момент. Они заметили, что "похоже, Мартинес точно махал рукой на прощание" и "он будет для них большой утратой".

Журналист TyC Sports Гастон Эдул сообщил, что у аргентинца хорошие шансы сменить клуб в следующее трансферное окно.

Сейчас у Мартинеса есть на руках предложение от Саудовской Аравии, а также еще два – от ведущих европейских клубов. Первую Эми не выберет из спортивных соображений, ведь хочет еще сыграть на ЧМ-2026.

Также голкипер гарантированно покинет "Астон Виллу", если клуб не выйдет в Лигу чемпионов.

"Его время на "Вилла Парк" подходит к концу", – написал Эдул.

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Мартинес выступает в составе "львов" с 2020 года. Тогда "Вилла" купила его у "Арсенала" за 17,4 млн евро.

Текущий контракт голкипера рассчитан на лето 2029 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего голкипера в 25 млн евро.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Максим Кучер
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