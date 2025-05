Эми Мартинес попрощался с болельщиками Астон Виллы – ВИДЕО

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес после домашнего матча 37 тура АПЛ против "Тоттенхэма" попрощался с болельщиками "львов".

Ведущие Sky Sports Рой Кин и Джейми Реднапп эмоционально отреагировали на этот момент. Они заметили, что "похоже, Мартинес точно махал рукой на прощание" и "он будет для них большой утратой".

????️ "He'll be a big loss to them"

????️ "That does look like he was waving goodbye for sure"



Roy Keane and Jamie Redknapp on Emi Martinez waving to the Villa Park crowd with tears in his eyes ???? pic.twitter.com/wNaMId6Cij