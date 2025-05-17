Эми Мартинес попрощался с болельщиками Астон Виллы – ВИДЕО

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес после домашнего матча 37 тура АПЛ против "Тоттенхэма" попрощался с болельщиками "львов".

Ведущие Sky Sports Рой Кин и Джейми Реднапп эмоционально отреагировали на этот момент. Они заметили, что "похоже, Мартинес точно махал рукой на прощание" и "он будет для них большой утратой".

????️ "He'll be a big loss to them"

????️ "That does look like he was waving goodbye for sure"



Roy Keane and Jamie Redknapp on Emi Martinez waving to the Villa Park crowd with tears in his eyes ???? pic.twitter.com/wNaMId6Cij — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 16, 2025

Журналист TyC Sports Гастон Эдул сообщил, что у аргентинца хорошие шансы сменить клуб в следующее трансферное окно.

Сейчас у Мартинеса есть на руках предложение от Саудовской Аравии, а также еще два – от ведущих европейских клубов. Первую Эми не выберет из спортивных соображений, ведь хочет еще сыграть на ЧМ-2026.

Также голкипер гарантированно покинет "Астон Виллу", если клуб не выйдет в Лигу чемпионов.

"Его время на "Вилла Парк" подходит к концу", – написал Эдул.

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Мартинес выступает в составе "львов" с 2020 года. Тогда "Вилла" купила его у "Арсенала" за 17,4 млн евро.

Текущий контракт голкипера рассчитан на лето 2029 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего голкипера в 25 млн евро.