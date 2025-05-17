17-летний греческий футболист интересен клубу из АПЛ

"Брайтон" ищет возможность подписать нападающего "Олимпиакоса" Харалампоса Костуласа.

17-летнего греческого юношу считают одним из лучших талантов Европы, поэтому английский клуб предложил 30 миллионов фунтов стерлингов + Абдаллу Симу, но, как ожидается, "Олимпиакос" отклонит это предложение. Потому что, учитывая возраст футболиста, руководство клуба оценивают его гораздо дороже.

Трансферная цена футболиста оценивается в 8 миллионов евро, по данным сайта Transfermarkt