Англия
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17-летний греческий футболист интересен клубу из АПЛ
Греки хотят выторговать больше
"Брайтон" ищет возможность подписать нападающего "Олимпиакоса" Харалампоса Костуласа.
17-летнего греческого юношу считают одним из лучших талантов Европы, поэтому английский клуб предложил 30 миллионов фунтов стерлингов + Абдаллу Симу, но, как ожидается, "Олимпиакос" отклонит это предложение. Потому что, учитывая возраст футболиста, руководство клуба оценивают его гораздо дороже.
Трансферная цена футболиста оценивается в 8 миллионов евро, по данным сайта Transfermarkt
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