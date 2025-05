Манчестер Юнайтед установил уникальный для себя антирекорд АПЛ

Во вчерашнем матче 37 тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл "Челси" со счетом 0:1.

Статистический портал Squawka сообщает, что МЮ впервые в своей истории завершит сезон АПЛ, ни разу не выиграв два поединка подряд.

Также манкунианцы увеличили количество матчей без побед в чемпионате до восьми. Это – антирекорд клуба.

Manchester United will end a Premier League season without winning back-to-back league games for the first time EVER in the competition.



WLLWDLDWLDWDWLLWLLLDWLWLLDWDWLDLLDLLL



While this is the first time in Premier League history that they've gone eight consecutive league games… pic.twitter.com/sjPaTomXfF