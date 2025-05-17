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Манчестер Юнайтед установил уникальный для себя антирекорд АПЛ

Англия

В чемпионате дела обстоят совсем плохо

Манчестер Юнайтед установил уникальный для себя антирекорд АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 37 тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл "Челси" со счетом 0:1.

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Статистический портал Squawka сообщает, что МЮ впервые в своей истории завершит сезон АПЛ, ни разу не выиграв два поединка подряд.

Также манкунианцы увеличили количество матчей без побед в чемпионате до восьми. Это – антирекорд клуба.

В последний раз МЮ брал верх над соперником в АПЛ 16 марта в матче против “Лестера”. Сейчас команда идет на 16 месте в турнирной таблице.

Финальный тур чемпионата подопечные Аморима проведут против "Астон Виллы" на "Олд Траффорд" 25 мая. До этого – 21 мая – сыграют в финале Лиги Европы против "Тоттенхэма".

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Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
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