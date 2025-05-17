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Манчестер Юнайтед установил уникальный для себя антирекорд АПЛ
В чемпионате дела обстоят совсем плохо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 37 тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл "Челси" со счетом 0:1.
Статистический портал Squawka сообщает, что МЮ впервые в своей истории завершит сезон АПЛ, ни разу не выиграв два поединка подряд.
Также манкунианцы увеличили количество матчей без побед в чемпионате до восьми. Это – антирекорд клуба.
Manchester United will end a Premier League season without winning back-to-back league games for the first time EVER in the competition.— Squawka (@Squawka) May 16, 2025
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While this is the first time in Premier League history that they've gone eight consecutive league games… pic.twitter.com/sjPaTomXfF
В последний раз МЮ брал верх над соперником в АПЛ 16 марта в матче против “Лестера”. Сейчас команда идет на 16 месте в турнирной таблице.
Финальный тур чемпионата подопечные Аморима проведут против "Астон Виллы" на "Олд Траффорд" 25 мая. До этого – 21 мая – сыграют в финале Лиги Европы против "Тоттенхэма".
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