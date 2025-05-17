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Тренер Астон Виллы отреагировал на прощание двух футболистов с клубными болельщиками

Англия

Сложно поверить в этом

Тренер Астон Виллы отреагировал на прощание двух футболистов с клубными болельщиками

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Астон Виллы" отреагировал на прощание двух футболистов с клубными болельщиками.

Унаи Эмери сказал, что не знает о будущем игроков, но отметил, что это был последний матч сезона в Бирмингеме.

"Сейчас мы сосредоточены на игре. Это последний матч здесь, я не знаю. Посмотрим, что будет с командой и игроками

Они очень сосредоточены на матчах. Леон Бейли играет меньше.

Мы будем играть в Манчестере за последние три очка. Важно будет сосредоточиться, а затем посмотрим, как мы постараемся выступить лучше в следующем сезоне", - сказал Эмери.

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Напомним, что "Астон Вилла" обыграла "Тоттенхэм" в матче АПЛ (2:0) и теперь занимает пятое место в турнирной таблице с 66-ю очками.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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