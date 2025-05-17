Тренер "Астон Виллы" отреагировал на прощание двух футболистов с клубными болельщиками.

Унаи Эмери сказал, что не знает о будущем игроков, но отметил, что это был последний матч сезона в Бирмингеме.

"Сейчас мы сосредоточены на игре. Это последний матч здесь, я не знаю. Посмотрим, что будет с командой и игроками

Они очень сосредоточены на матчах. Леон Бейли играет меньше.

Мы будем играть в Манчестере за последние три очка. Важно будет сосредоточиться, а затем посмотрим, как мы постараемся выступить лучше в следующем сезоне", - сказал Эмери.