Тренер Кристал Пэлас рассказал о финале Кубка Англии: Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть трофей

Тренер "Кристал Пэлас" рассказал об ожиданиях от финала Кубка Англии.

Оливер Гласнер сказал, что его команда выложиться на максимум для победы в турнире.

"На данный момент мы ничего не выиграли. Мы в финале, и у нас был отличный путь в Кубке Англии.

Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть трофей, но я думаю, что "Манчестер Сити" сделает то же самое.

С нетерпением ждём этого и находимся в отличной форме. У нас почти все игроки доступны и в хорошей форме, и это самое важное. Посмотрим, как пройдёт финал", — объяснил Гласнер.