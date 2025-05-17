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Тренер Кристал Пэлас рассказал о финале Кубка Англии: Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть трофей

Англия

С нетерпением ждут этого момента

Тренер Кристал Пэлас рассказал о финале Кубка Англии: Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть трофей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Кристал Пэлас" рассказал об ожиданиях от финала Кубка Англии.

Оливер Гласнер сказал, что его команда выложиться на максимум для победы в турнире.

"На данный момент мы ничего не выиграли. Мы в финале, и у нас был отличный путь в Кубке Англии.

Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть трофей, но я думаю, что "Манчестер Сити" сделает то же самое.

С нетерпением ждём этого и находимся в отличной форме. У нас почти все игроки доступны и в хорошей форме, и это самое важное. Посмотрим, как пройдёт финал", — объяснил Гласнер.

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Напомним, что поединок между "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас" пройдёт 17 мая и начнётся в 18:30 по киевскому времени.

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Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Оливер Гласнер
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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