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Тоттенхэм повторил антирекорд поражений в сезоне, который единолично держался 33 года
Исторический провал!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 37 тура АПЛ "Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле" со счетом 0:2.
Это поражение стало 25 в текущем сезоне для подопечных Постекоглу, если принимать во внимание все турниры, в которых участвовали "шпоры".
Как сообщает статистический портал Opta, это антирекорд "Тоттенхэма". Раньше только однажды в истории "шпоры" терпели такое количество поражений – в сезоне 1991-1992 гг.
У лондонцев есть еще шанс ухудшить это "достижение". Впереди команду ждут два заключительных матча. 21 мая "Тоттенхэм" сыграет против МЮ в финале Лиги Европы, а 25 мая встретится с "Брайтоном" в чемпионате.
Подопечные Постекоглу идут на 17 месте в турнирной таблице АПЛ. В Кубке лиги "шпоры" вылетели на стадии полуфинала, а из Кубка Англии – в 1/16 финала.
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