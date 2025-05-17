  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвертон - Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон - Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Один из лучших шансов для Дэвида Мойеса

Эвертон - Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

фото з відкритих джерел

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 18 мая 2025 года, на стадионе "Гудисон Парк" состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги между „Эвертоном“ и "Саутгемптоном". Подопечные Дэвида Мойеса безусловно являются фаворитами этой встречи. "Святые" же находятся далеко не в лучшей форме, и покинут АПЛ по итогам сезона, поэтому победа хозяев выглядит очевидной.

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Favbet
1.38
5.80
7.50
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Голкиперы и защитник. Эвертон попрощался с тремя игроками
yellow-arrow
Тоттенхэм повторил антирекорд поражений в сезоне, который единолично держался 33 года
yellow-arrow
Тренер Кристал Пэлас рассказал о финале Кубка Англии: Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть трофей
Эвертон (Ливерпуль) Саутгемптон Виталий Миколенко Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости