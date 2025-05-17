Голкиперы и защитник. Эвертон попрощался с тремя игроками

"Эвертон" официально сообщил, что в конце сезона клуб покинут 3 футболиста. Речь о голкиперах Асмире Беговиче и Жоао Виржинии, а также защитнике Эшли Янга.

По состоянию на сегодня Бегович сыграл за "Эвертон" 10 матчей. Виржиния имеет в активе 8 поединков за основную команду. Янг, в свою очередь, провел 68 матчей.

Читайте также Глава PGMOL объяснил, почему судьи не поставили пенальти в матче АПЛ за руку Миколенка

В этом сезоне "Эвертон" проведет еще 2 игры АПЛ. Ближайшая, против "Саутгемптона", состоится завтра, 18-го мая. Начало - в 14:00.