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Голкиперы и защитник. Эвертон попрощался с тремя игроками
Резервные футболисты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" официально сообщил, что в конце сезона клуб покинут 3 футболиста. Речь о голкиперах Асмире Беговиче и Жоао Виржинии, а также защитнике Эшли Янга.
По состоянию на сегодня Бегович сыграл за "Эвертон" 10 матчей. Виржиния имеет в активе 8 поединков за основную команду. Янг, в свою очередь, провел 68 матчей.
В этом сезоне "Эвертон" проведет еще 2 игры АПЛ. Ближайшая, против "Саутгемптона", состоится завтра, 18-го мая. Начало - в 14:00.
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Источник:Евертон
Опубликовал: Виктор Иванчук
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