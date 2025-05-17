  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Голкиперы и защитник. Эвертон попрощался с тремя игроками

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкиперы и защитник. Эвертон попрощался с тремя игроками

Англия

Резервные футболисты

Голкиперы и защитник. Эвертон попрощался с тремя игроками

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" официально сообщил, что в конце сезона клуб покинут 3 футболиста. Речь о голкиперах Асмире Беговиче и Жоао Виржинии, а также защитнике Эшли Янга.

По состоянию на сегодня Бегович сыграл за "Эвертон" 10 матчей. Виржиния имеет в активе 8 поединков за основную команду. Янг, в свою очередь, провел 68 матчей.

Читайте такжеГлава PGMOL объяснил, почему судьи не поставили пенальти в матче АПЛ за руку Миколенка

В этом сезоне "Эвертон" проведет еще 2 игры АПЛ. Ближайшая, против "Саутгемптона", состоится завтра, 18-го мая. Начало - в 14:00.

По теме
yellow-arrow
Эвертон - Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Тоттенхэм повторил антирекорд поражений в сезоне, который единолично держался 33 года
yellow-arrow
Тренер Кристал Пэлас рассказал о финале Кубка Англии: Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть трофей
Эшли Янг Асмир Бегович Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Евертон
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости