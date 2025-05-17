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Арсенал – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Микель Артета уже подзабыл, как это побеждать

Арсенал – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Это будет последний домашний матч для "Арсенала" в этом сезоне, из-за чего он точно должен стать особенным и даже если команда практически гарантировала себе место в ЛЧ, бороться есть за что. Вот только соперник очень мотивирован и в хорошей форме, поэтому ожидается действительно сложное и равное сражение.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Арсенал" — "Ньюкасл"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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