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Арсенал – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Микель Артета уже подзабыл, как это побеждать
Getty Images / Global Images Ukraine
Это будет последний домашний матч для "Арсенала" в этом сезоне, из-за чего он точно должен стать особенным и даже если команда практически гарантировала себе место в ЛЧ, бороться есть за что. Вот только соперник очень мотивирован и в хорошей форме, поэтому ожидается действительно сложное и равное сражение.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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