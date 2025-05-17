Арсенал – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Это будет последний домашний матч для "Арсенала" в этом сезоне, из-за чего он точно должен стать особенным и даже если команда практически гарантировала себе место в ЛЧ, бороться есть за что. Вот только соперник очень мотивирован и в хорошей форме, поэтому ожидается действительно сложное и равное сражение.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Арсенал" — "Ньюкасл" Смотреть трансляцию

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